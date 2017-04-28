Автомобильный рынок Бразилии в 2021 году

Бразильский автомобильный рынок в 2021 году попытался оправиться от пандемического спада 2020 года, но показал положительные результаты только во втором квартале.

Рынок Бразилии упал с рекордных 3,6 млн в 2012 году, когда он занял 4-е место в мире, ниже 2 миллионов в 2016 году (1,989 млн единиц).

Основной причиной падения стал Национальный автомобильный план, выпущенный в 2013 году, который ввел новые стандарты производителей с точки зрения содержания, безопасности, выбросов, что еще больше создало преимущества для моделей местного производства по сравнению с импортируемыми из-за пределов страны.

Внутренний автомобильный рынок достиг "дна" в 1 квартале 2017 года, когда объем рынка был более чем на 45% ниже уровня 2013 года. После этого рынок встал на путь восстановления. 2017 год показал 9,2% роста, в 2018 и в 2019 годах рынок еще больше вырос, достигнув объема в 2,66 млн автомобилей.

В 2020 году автомобильный рынок сильно пострадал, поскольку страна заняла третье место в мире по количеству зарегистрированных заболевших. В 2020 году продажи составили 1 954 828 единиц, что соответствует снижению на 26,2% по сравнению с 2019 годом из-за значительного влияния COVID-19.

2021 год начался негативно для авторынка Бразилии. Так, в 1 квартале было продано 497 913 единиц, что на 6,8% ниже по сравнению с 1-м кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи начали расти (+120,3% до 508 896 шт.) из-за невероятно низких объемов во 2 квартале 2020 года.

В 3 квартале продажи начали падать двузначными числами (-13,6%), удалось реализовать 463 272 единицы. В 4 квартале падение составило 22,7% - до 505 096 машин.

Годовой объем продаж в 2021 году составил 1,98 млн, что на 1% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ