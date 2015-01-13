Европейский авторынок в январе снизился на 2%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января снизились на 2,4% и составили 822423 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за первый месяц года в истории авторынка, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 184112 машин (+8,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительный результат зафиксирован впервые с июня прошлого года. Кроме того, заказы на новые автомобили увеличились на 53%, что позволяет рассчитывать на сохранение роста продаж в дальнейшем.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 115087 машин (+27,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года – в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в январе 2021-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин.

Третий результат показала Италия – 107814 автомобилей (-19,7%). Далее идет Франция, чьи дилеры реализовали 102899 автомобилей (-18,6%). Таким образом, отрицательная динамика продаж в этой стране фиксируется восьмой месяц подряд.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла пятую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 91662 единицы (-3,7%).

Добавим также, что авторынок Испании в январе увеличился на 1% и составил 42377 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), нынешний результат оказался вдвое ниже потенциального объема продаж, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFAC, в течение 2022 года будет постепенно сокращаться.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в январе продал Volkswagen – 85933 машины (-6,1%). На второе место вышла Toyota с показателем 64365 автомобиля (+14,3%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 52160 машин (-14,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Kia (47137 шт., +38,8%) и BMW (46777 шт., -13,4%).