Автомобильный рынок Вьетнама в 2021 году

Вьетнамский автомобильный рынок в 2021 году попытался оправиться от пандемического спада 2020 года и смог показать очень многообещающие показатели в первом полугодии, за которым, правда, последовало двузначное падение.

Рынок установил впечатляющую серию рекордов, закончив 2016 год ростом более чем вдвое по сравнению с 2012 годом. Тем не менее, в 2017 году рынок пережил первый за многие годы кризис, снизившись на 12,6%. Однако, в 2018 году он сразу начал восстанавливаться, показав рост на 11,1%. В 2019 году положительный тренд сохранился (+14,3%).

Продажи в 2020 году выросли на 8%, несмотря на пандемию COVID-19. За весь год было продано 384 934 автомобиля.

2021 год начался позитивно для вьетнамского рынка: в 1 квартале было реализовано 88 950 единиц, что соответствует росту в 40% по сравнению с 1-м кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили расти в двузначных цифрах (+39,1%), составив 96 373 штуки. Такой рост обусловлен очень низкими продажами во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале продажи начали быстро падать (-43,9%) и составили 54 372 единицы. В 4 квартале падение продолжилось (-7,5%), было реализовано 143 564 машин.

Продажи за весь 2021 год составили 383 259 штук, что на 0,4% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ