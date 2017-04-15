Автомобильный рынок Пакистана в 2021 году

Пакистанский автомобильный рынок в 2021 году чрезвычайно эффективно восстановился после пандемического спада 2020 года и показывал положительные результаты в течение всего года, с наибольшим ростом во 2 квартале (из-за низких уровней продаж во 2 квартале 2020-го).

В период 2010-2014 годов авторынок был нестабильным. В 2013 году было зафиксировано резкое падение продаж, но в последующие годы началось восстановление. В 2017 году рынок, поддерживаемый устойчивым внутренним спросом, достиг отметки в 247 330 единиц (+18,3%), а в 2018-м был отмечен рекорд продаж - 264 442 машины (+6,9%).

Однако в 2019 году рынок рухнул из-за введения налога, который резко сократило импорт новых автомобилей. В результате за весь год было продано всего 192 814 единиц, что на 27,1% меньше, чем в предыдущем году.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. Фактически было реализовано 127 939 единиц, что на 33,6% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался позитивно для рынка Пакистана: в 1 квартале реализовано 56 031 единица, что соответствует росту на 73,3% (по сравнению с 1 кварталом 2020 года). Во 2 квартале продажи вновь выросли (+249% до до 47 812 шт.), что было обусловлено невероятно низким объемом во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале они продолжили быстрый рост (+84,4% до 70 623 шт.), а в 4 квартале выросли на 56,9% до 68 420 единиц.

Объем рынка за весь 2021 год составил 242 886 автомобилей, что на 89,8% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ