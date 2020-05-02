Автомобильный рынок Турции в 2021 году

Турецкий автомобильный рынок в 2021 году пытался оправиться от пандемического спада 2020 года и показал очень сильное первое полугодие, за которым последовало двузначное падение во второй половине года. Это повлияло на итоги года в целом, они показали отрицательную динамику.

Автомобильная промышленность - один из крупнейших секторов промышленности Турции, здесь размещены производства нескольких европейских и японских автопроизводителей, которые инвестировали в производственные мощности - для покрытия внутреннего спроса и для экспорта в Европу, страны Ближнего Востока и Северную Африку.

В последнее десятилетие стабильность авторынка была поставлена под угрозу сильными колебаниями турецкой лиры. Это обстоятельство создавало неудобство как для экспорта, так и для внутреннего рынка, который сильно зависит от экономической ситуации в стране и от политической коньюнктуры.

Глядя на тренды последних лет на внутреннем автомобильном рынке страны, легко заметить, что на него периодически обрушиваются сильные кризисы. Так, после резкого падения в 2014 году и восстановления в последующие годы – во второй половине 2017 года на рынок вновь обрушился кризис, и в 2018 году продажи машин рухнули на 35,1%. Тренд сохранился и в 2019 году - последовало падение на 21,2% из-за негативной экономической коньюнктуры.

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году реализация автомобилей в стране увеличилась. Объём продаж вырос до 772 788 единиц, что на 58% больше, чем в 2019 году.

2021 год начался для турецкого авторынка позитивно: в 1 квартале продано 198 660 автомобилей, что на 59,7% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале динамика оставалась положительной. Реализован 196 041 автомобиль (+51,2%). Такой высокий рост обусловлен невероятно низким объёмом продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале снова зафиксировано падение: продажи снизились на 31,1% до 165 023 единиц. В 4 квартале эта тенденция продолжилась: 179 205 единиц (-35,8%).

В целом за 2021 год жители Турции приобрели 738 929 автомобилей, что на 4,4% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ