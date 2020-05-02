Автомобильный рынок Турции в 2021 году

Турецкий автомобильный рынок в 2021 году пытался оправиться от пандемического спада 2020 года и показал очень сильное первое полугодие, за которым последовало двузначное падение во второй половине года. Это повлияло на итоги года в целом, они показали отрицательную динамику.
Автомобильная промышленность - один из крупнейших секторов промышленности Турции, здесь размещены производства нескольких европейских и японских автопроизводителей, которые инвестировали в производственные мощности - для покрытия внутреннего спроса и для экспорта в Европу, страны Ближнего Востока и Северную Африку.
В последнее десятилетие стабильность авторынка была поставлена под угрозу сильными колебаниями турецкой лиры. Это обстоятельство создавало неудобство как для экспорта, так и для внутреннего рынка, который сильно зависит от экономической ситуации в стране и от политической коньюнктуры.
Глядя на тренды последних лет на внутреннем автомобильном рынке страны, легко заметить, что на него периодически обрушиваются сильные кризисы. Так, после резкого падения в 2014 году и восстановления в последующие годы – во второй половине 2017 года на рынок вновь обрушился кризис, и в 2018 году продажи машин рухнули на 35,1%. Тренд сохранился и в 2019 году - последовало падение на 21,2% из-за негативной экономической коньюнктуры.
Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году реализация автомобилей в стране увеличилась. Объём продаж вырос до 772 788 единиц, что на 58% больше, чем в 2019 году.
2021 год начался для турецкого авторынка позитивно: в 1 квартале продано 198 660 автомобилей, что на 59,7% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале динамика оставалась положительной. Реализован 196 041 автомобиль (+51,2%). Такой высокий рост обусловлен невероятно низким объёмом продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале снова зафиксировано падение: продажи снизились на 31,1% до 165 023 единиц. В 4 квартале эта тенденция продолжилась: 179 205 единиц (-35,8%).
В целом за 2021 год жители Турции приобрели 738 929 автомобилей, что на 4,4% меньше, чем в 2020 году.
ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ
Лидер турецкого авторынка Fiat (-11,7%) снизил свою долю на рынке на 1,4%. За ним следует Renault (-19,9%), потерявший 2,1% доли рынка. Volkswagen (+1 позиция в рейтинге) увеличил долю на 0,8%, нарастив продажи на 5,3%. Ford (-27,3%) опустился на четвертое место, у него самое большое падение в группе лидеров. На пятом месте Toyota (+34,2%).
Peugeot ухудшил свои объемы продаж за год (-10,8%). За ним следуют Hyundai (+2 позиции в рейтинге), показавший самый большой рост в десятке лидеров (+35%) и Dacia (+13,2%). Замыкают ТОП-10 Citroen (+1 позиция в рейтинге; +4,7%) и Honda (+26,7%), которая сумела выйти в ТОП-10, поднявшись в рейтинге сразу на 2 позиции.
Самым продаваемым автомобилем в Турции в 2021 году остался Fiat Egea (71 678 шт.; -20,9%), за которым следует Toyota Corolla (41 824 шт.; +23,1%). Renault Clio (35 288 шт.; -28,9%) замыкает подиум.
По материалам focus2move
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