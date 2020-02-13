Автомобильный рынок Японии в 2021 году

Японский автомобильный рынок в 2021 году попытался оправиться от пандемического падения 2020 года и в первом полугодии показал многообещающие результаты, но затем последовало падение.

Авторынок Японии - третий по величине в мире. Его годовой объём в последнее десятилетие колебался между количеством 4,9 млн и 5,5 млн автомобилей, но в 2019 году составил 5,2 млн единиц.

В 2020 году продажи упали из-за пандемии COVID-19. Они снизились до 4 598 610 экземпляров (- 11,6% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался для японского рынка с позитивных результатов. Так, в 1 квартале в стране было реализовано 1,43 млн автомобилей (+4,2%). Во 2 квартале начался быстрый рост объемов (+23,8%), продано 1,03 млн автомобилей. Очевидно, что такой рост был обусловлен невероятно низкими показателями во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале продажи начали падать (-14,8%). В третьем квартале реализовано 1,02 млн автомобилей. В четвертом квартале отрицательная динамика в объемах реализации сохранилась: продано 968 238 шт. (-19,2%).

В целом в стране за 2021 году было продано 4,45 млн автомобилей, что на 3,3% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ