Автомобильный рынок Японии в 2021 году

Японский автомобильный рынок в 2021 году попытался оправиться от пандемического падения 2020 года и в первом полугодии показал многообещающие результаты, но затем последовало падение.
Авторынок Японии - третий по величине в мире. Его годовой объём в последнее десятилетие колебался между количеством 4,9 млн и 5,5 млн автомобилей, но в 2019 году составил 5,2 млн единиц.
В 2020 году продажи упали из-за пандемии COVID-19. Они снизились до 4 598 610 экземпляров (- 11,6% по сравнению с 2019 годом).
2021 год начался для японского рынка с позитивных результатов. Так, в 1 квартале в стране было реализовано 1,43 млн автомобилей (+4,2%). Во 2 квартале начался быстрый рост объемов (+23,8%), продано 1,03 млн автомобилей. Очевидно, что такой рост был обусловлен невероятно низкими показателями во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале продажи начали падать (-14,8%). В третьем квартале реализовано 1,02 млн автомобилей. В четвертом квартале отрицательная динамика в объемах реализации сохранилась: продано 968 238 шт. (-19,2%).
В целом в стране за 2021 году было продано 4,45 млн автомобилей, что на 3,3% меньше, чем в 2020 году.
ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ
Лидер рынка - Toyota, снизив объемы реализации автомобилей на 2,1%, все же сумел увеличить свою долю рынка на 0,4%. На втором месте - Suzuki (-3,6%), сохранившая 13,7% рынка. За нею следует Honda, которая потеряла 0,4% рынка, снизив продажи на 6,4%. Daihatsu осталась на четвертом месте (-3,4%), далее следует Nissan (-3,6%).
Mazda (-11,2%) осталась на шестом месте, за нею следуют Subaru (-4%) и Mitsubishi, которая показала лучшие результаты в десятке лидеров, нарастив объемы продаж на 10,5%. Замыкают ТОП-10 Isuzu (-5,5%) и Hino, который потерял всего 0,1% продаж.
Самым продаваемым в Японии автомобилем в 2021 году была Toyota Yaris (+40,3%; 212 927 шт. ). За нею следует Honda N-Box (188 940 шт.). Toyota Roomy (+54,5%) закрыла подиум с результатом 134 801 проданная новая машина.
По материалам focus2move
Фото: artzakaz.pro