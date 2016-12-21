Автомобильный рынок Китая в 2021 году

Китайский автомобильный рынок в 2021 году продолжил свое восстановление, но смог показать положительные результаты только в 1 квартале, а самое резкое падение зафиксировано в 3 квартале.

Напомним, что рост китайского рынка замедлился с 2016 года, достигнув 30% мировых продаж. Очевидно, что будущее его развитие в большей степени зависит от реальных решений двух основных проблем, возникших в результате бума на рынке в последнее десятилетие - от загрязнения окружающей среды и пробок на дорогах.

Китайское правительство переключило свое внимание с общего объёма продаж на ассортимент двигателей и постепенно создает стимулы для небольших автомобилей с низким уровнем выбросов, поддерживая инвестиции в автомобили на альтернативном топливе (AFV), в основном электрические. Для этого в январе 2017 года были повышены пошлины для автомобилей объёмом двигателя более 1,6 литра (с 5% до 7,5%). В течение 2017 года объём авторынка составил 28,2 млн экземпляров, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году.

В 2018 году продажи новых легковых автомобилей стали постепенно снижаться, в связи с замедлением внутреннего потребительского спроса. Рынок прервал положительную тенденцию последних лет, упав впервые с 90-х годов и закрыв 2018 год с показателем в 27,5 млн автомобилей (-3,7%). В 2019 году объемы еще больше снизились, до 25,7 млн (-6,5% по сравнению с 2018 годом).

В 2020 году продажи снова упали - теперь из-за пандемии COVID-19. В стране реализовано 24 730 045 единиц, что на 4,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался для китайского рынка с позитивной динамики, но в основном - из-за крайне низкого уровня продаж в 1 квартале 2020 года. За первые три месяца 2021 года было реализовано 6,03 млн автомобилей (+61,7%). Во 2 квартале объём продаж фактически остался на уровне показателя 2020 года - 6,12 млн (-1,3%). В 3 квартале реализация машин снова снизилась, теперь уже до 5,82 млн единиц (-14,2%). 4-й квартал тоже ушел "в минус", несмотря на то, что было продано 7,69 млн (-5,5%).

Всего в 2021 году в стране было реализовано 25,65 млн автомобилей, что на 3,2% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ