Российский авторынок в январе 2022 года остался «в минусе»

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе снизились на 3,4% до 91662 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, традиционно январь – месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 году тренд незначительного снижения рынка продолжился, причем продажи легких коммерческих автомобилей сократились намного существеннее, на 15%, из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул. Как и прогнозировалось, в ассоциации не ожидают быстрого восстановления рынка в этом году, но надеются, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугодии. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2022 года в России будет продано 1 млн 722 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 3,3% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 17% и составили 18045 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 12321 машины (-18%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 11356 проданных автомобилей, что на 4% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 7938 покупателей (-7%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи увеличились на 15% и составили 6126 машин. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам января также вошли Volkswagen (4317 шт., -24%), Nissan (4254 шт., +30%), Skoda (3840 шт., -36%), Haval (3169 шт., рост в 2 раза) и Chery (2820 шт., +47%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам января стала Kia Rio, чья реализация снизилась на 20% и составила 6206 автомобилей. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 5953 машины, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показала LADA Granta – 5526 проданных автомобилей (-28%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 41% до 4898 единиц. Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 4153 экземпляра (-27%).

Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 3021 экземпляр, что на 5% выше показателя годичной давности. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 2762 покупателя – на 19% больше, чем годом ранее. Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 2555 автомобилей (-9%). Реализация универсала LADA Largus снизилась на 6% до 2237 штук. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз лифтбек Volkswagen Polo с показателем 2161 реализованная машина (-34%).