Автомобильный рынок Индии в 2021 году

Весь прошлый год индийский автомобильный рынок эффективно восстанавливался после пандемического спада в 2020 году и показал многообещающие результаты в первом полугодии, показав отрицательную динамику в двузначном выражении только в 4 квартале.
В настоящее время авторынок Индии занимает 5-е по величине место в мире, но очень близок к тому, чтобы опередить Японию и занять четвертую позицию.
После пяти лет непрерывного энергичного роста, в 2018 году продажи автомобилей в стране достигли рекордного показателя - 3,38 млн. И это несмотря на введение нового Национального автомобильного плана, который в середине года заблокировал рост. В 2019 году реализация машин снизилась на 7,4%, было куплено 3,11 млн автомобилей.
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали еще больше. Фактически они составили 2,47 млн, что соответствует снижению на 16,5% по сравнению с 2019 годом.
2021 год начинался для этого рынка вполне позитивно. В 1 квартале реализовано 932 479 автомобилей, что на 44,5% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале на фоне низких продаж во 2 квартале 2020 года - отмечена еще более высокая динамика (+320,3%), жители приобрели 645 132 автомобиля.
В 3 квартале реализовано 739 521 автомобиль (+2,1%), а в 4 квартале отмечено падение (-14,8%) до 759 599 единиц.
В целом за 2021 год объём продаж в стране составил 3,08 млн, что на 26,7% больше, чем в 2020 году.
ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ
Лидер продаж Maruti (+12,6%) потерял 5% рынка. За ним следует Hyundai (+17,9%), который тоже снизил свою долю на рынке страны (-1%). С другой стороны, Tata нарастила долю рынка (+3,9%), ее продажи выросли на 98,9%. Mahindra поднялась на 1 строчку в рейтинговой таблице марок-лидеров (+43,9% в объеме продаж), она сумела обогнать Kia, которая также завершила год с положительной динамикой (+29,2%).
В ТОП-10 по итогам года вошли также Toyota (+58,6%), Renault (+18,3%) и Honda (+26,3%), замыкают десятку лидеров MG (+45,6%; +1 позиция в рейтинге) и Nissan (+1553,4%), который вошел в ТОП, поднявшись сразу на 9 позиций в рейтинговой таблице.
Самым продаваемым автомобилем в Индии в 2021 году стал Maruti Wagon R (+24%; 183 851 шт.), который сумел обогнать Maruti Swift (+8,9%; 175 052 шт.). В тройку самых продаваемых вошел также Maruti Baleno (+11,9%; 172 237 шт.).
По материалам focus2move
Фото: artzakaz.pro