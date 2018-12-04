Автомобильный рынок Индии в 2021 году

Весь прошлый год индийский автомобильный рынок эффективно восстанавливался после пандемического спада в 2020 году и показал многообещающие результаты в первом полугодии, показав отрицательную динамику в двузначном выражении только в 4 квартале.

В настоящее время авторынок Индии занимает 5-е по величине место в мире, но очень близок к тому, чтобы опередить Японию и занять четвертую позицию.

После пяти лет непрерывного энергичного роста, в 2018 году продажи автомобилей в стране достигли рекордного показателя - 3,38 млн. И это несмотря на введение нового Национального автомобильного плана, который в середине года заблокировал рост. В 2019 году реализация машин снизилась на 7,4%, было куплено 3,11 млн автомобилей.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали еще больше. Фактически они составили 2,47 млн, что соответствует снижению на 16,5% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начинался для этого рынка вполне позитивно. В 1 квартале реализовано 932 479 автомобилей, что на 44,5% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале на фоне низких продаж во 2 квартале 2020 года - отмечена еще более высокая динамика (+320,3%), жители приобрели 645 132 автомобиля.

В 3 квартале реализовано 739 521 автомобиль (+2,1%), а в 4 квартале отмечено падение (-14,8%) до 759 599 единиц.

В целом за 2021 год объём продаж в стране составил 3,08 млн, что на 26,7% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ