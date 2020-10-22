Автомобильный рынок Испании в 2021 году

Испанский автомобильный рынок в 2021 году пытался оправиться от пандемического спада 2020 года, но положительные результаты смог продемонстрировать только во 2 квартале. Все это привело к таким же показателям по году, как и в 2020-ом.

Напомним, что авторынок в Испании восстанавливался год за годом после сильного падения в кризис 2009 года, когда его объем сократился более чем вдвое. Решающее значение для восстановления этого авторынка, второго в Европе по величине, имела поддержка Правительства, которое приняло план стимулирования под названием PIVE. Этот план поддерживал утилизацию старых автомобилей при покупке новых с низким уровнем выбросов.

Условия программы PIVE с годами менялись, оставаясь стабильной поддержкой для внутреннего рынка, и за последние шесть лет он вырос с менее чем 0,7 млн автомобилей в 2012 году до почти 1,3 млн в 2019 году.

В 2020 году испанский рынок сильно пострадал от пандемии, которая оказала серьезное воздействие на многие отрасли в стране. Падение авторынка было настолько резким, что эксперты зафиксировали самый низкий годовой объём продаж в Испании с 2013 года. За первый пандемийный год было продано всего 858 022 автомобилей, что на 31,8% меньше, чем в 2019 году.

2021 год тоже начался с негативных результатов. В 1 квартале продано всего 186 064 автомобиля, что на 17,5% меньше, чем в 1 квартале 2020 года. Продажи во 2 квартале показали стремительный рост (+123,5%), они увеличились до 270 783 автомобилей. Но этот рост объясняется невероятно низкими объемами продаж во 2 квартале 2020 года.

В 3 квартале реализация машин снова упала (-25,2%) до 191 125 автомобилей. В 4 квартале продано 211 524 экземпляров (-17,3%).

В целом за 2021 год в стране реализовано 859 496 автомобилей, что на 0,2% больше по сравнению с 2020 годом.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ