Автомобильный рынок Канады в 2021 году

Канадский автомобильный рынок в 2021 году попытался оправиться от пандемического спада 2020 года и смог показать многообещающие показатели в первом полугодии, за которым последовало еще одно двузначное падение во втором.

После впечатляющей серии из последовательных 8 лет роста канадский автомобильный рынок в 2017 году преодолел рубеж в 2 миллиона единиц, достигнув рекордного показателя и войдя в ТОП-10 крупнейших мировых автомобильных рынков.

Однако такой выдающийся уровень не удалось сохранить уже в 2018 году (-2,2%), и рынок вступил в фазу умеренного снижения. В 2019 году он потерял уже 3,7%.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи автомобилей сильно упали. За год они составили 1 656 775 единиц, что соответствует снижению на 14,2% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался позитивно для канадского авторынка: в 1 квартале было продано 379 135 машин (+15,4%). Во 2 квартале продажи начали расти еще быстрее, было реализовано 468 795 единиц (+53,4%) - из-за низкого объема в 2 квартале 2020-го.

В 3 квартале продажи снова начали падать двузначными цифрами (-11,7% 443 167 шт.). То же самое было и в 4 квартале (-33,3% до 347 243 шт.).

Годовой объем канадского авторынка в 2021 году составил 1,64 млн, что на 1,1% меньше, чем в 2020-м.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ