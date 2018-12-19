Автомобильный рынок Южной Кореи в 2021 году

Южнокорейский автомобильный рынок в прошлом году попытался сохранить рост, наблюдавшийся в 2020 году, несмотря на пандемию. Но, к сожалению, упал в двузначном выражении во 2-м и 3-м кварталах.

Рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до недавнего (2012 год) соглашения о свободной торговле с ЕС. Появление многих новых конкурентов способствовало росту рынка, а в 2014 - 2016 годах был установлен рекорд за все время, который составил более 1,8 млн единиц.

26 марта 2017 года США и Корея договорились пересмотреть свое двустороннее соглашение о свободной торговле. Соглашение, которое улучшило доступ США к автомобильному рынку Кореи, позволило ей снизить тарифы на экспорт стали в США. Рынок продолжил оказывать содействие росту доли импортных автомобилей, в основном люксовых брендов. В 2017 году он был стабильным - на уровне около 1,8 млн единиц. В 2019 году рынок незначительно снизился - до 1,77 млн.

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году продажи выросли. Фактически, объем реализации за год составил 1 874 630 автомобилей, что на 5,9% больше, чем в 2019 году.

2021 год начался позитивно для южнокорейского рынка. Так, в 1 квартале было продано 431 505 единиц, что на 11,3% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Однако во 2 квартале продажи начали падать двузначными цифрами (-12,6% до 470 336 шт.).

В 3 квартале рынок потерял 14,4%, упав до 388 460 единиц. Он снова начал расти в 4 квартале (+10,2% до 545 880 шт.).

Действительно, годовой объем продаж в 2021 году составил 1,84 млн машин, что на 2,1% меньше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ