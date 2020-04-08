Автомобильный рынок Южной Африки в 2021 году

Южноафриканский автомобильный рынок сумел восстановиться после пандемического падения в 2020 году. За исключением падения на 0,7%, случившемся в 1 квартале, в дальнейшем он весь 2021 год показывал многообещающие результаты.
Напомним, что автомобильная промышленность для Южной Африки - один из наиболее актуальных секторов экономики. В стране базируется несколько заводов, производящих продукцию не только для внутреннего рынка, но и для всего южноафриканского региона, и для других стран в мире. Однако в последние годы экономика Южной Африки испытывала трудности, пострадали все отрасли промышленности, автомобилестроение не стало исключением - поэтому спрос на новые транспортные средства в течение многих лет оставался низким.
Местный рынок легковых автомобилей достиг рекордного объёма в 2013 году, когда было продано около 615 тысяч машин. После этого пика продажи начали снижаться и в 2019 году достигли самого низкого показателя за последние девять лет.
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация автомобилей упала еще больше. Фактически за первый пандмийный год было куплено всего 380 449 машин, что на 23,3% меньше, чем в 2019 году.
Однако 2021 год продемонстрировал некую стабилизацию. В первом квартале было продано 116 522 автомобилей, что всего на 0,7% ниже продаж, чем в первом квартале 2020 года. Во втором квартале продажи начали быстро расти (+103,8%), реализовано 112 146 автомобилей. Такой скачок был обусловлен невероятно низкими объёмами продаж в 2020 году.
В третьем квартале они выросли на 16,4% (117 504 шт.), в четвертом - на 5,5% (118 571 шт.).
В целом за 2021 год было реализовано 464 743 автомобиля, что на 20,5% больше, чем в 2020 году.
ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ
Лидер марочного рейтинга в 2021 году - японский бренд Toyota неплохо чувствовал себя весь год (+33,9%) и увеличил свою долю рынка на 2,5%. За ним следует Volkswagen (+11,9%), который потерял 1,2% доли рынка. Hyundai также потерял 0,5% доли рынка, несмотря на то, что сумел нарастить объемы продаж (+12,9%). Ford опустился на четвертое место в рейтинге (-9,6% в объемах), за ним следует Nissan, продемонстрировавший рост (+15,4%).
Suzuki (+1 место в рейтинге) вырос очень эффектно (+66,9%). На седьмом месте рейтинга - Renault (+1 место в рейтинге; + 33,6%), на восьмом - Kia (+2 места в рейтинге; +57,2%). Замыкают десятку лидеров Isuzu (-3 места в рейтинге; +1,6%) и Haval (+3 места в рейтинге; +146,4%).
Самым продаваемым автомобилем в стране стала Toyota Hilux (+23,9%), реализованная в количестве 38 731 экземпляров, ее доля на рынке - 8,3%.
По материалам focus2move
Фото: wikiway.com