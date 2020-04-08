Автомобильный рынок Южной Африки в 2021 году

Южноафриканский автомобильный рынок сумел восстановиться после пандемического падения в 2020 году. За исключением падения на 0,7%, случившемся в 1 квартале, в дальнейшем он весь 2021 год показывал многообещающие результаты.

Напомним, что автомобильная промышленность для Южной Африки - один из наиболее актуальных секторов экономики. В стране базируется несколько заводов, производящих продукцию не только для внутреннего рынка, но и для всего южноафриканского региона, и для других стран в мире. Однако в последние годы экономика Южной Африки испытывала трудности, пострадали все отрасли промышленности, автомобилестроение не стало исключением - поэтому спрос на новые транспортные средства в течение многих лет оставался низким.

Местный рынок легковых автомобилей достиг рекордного объёма в 2013 году, когда было продано около 615 тысяч машин. После этого пика продажи начали снижаться и в 2019 году достигли самого низкого показателя за последние девять лет.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация автомобилей упала еще больше. Фактически за первый пандмийный год было куплено всего 380 449 машин, что на 23,3% меньше, чем в 2019 году.

Однако 2021 год продемонстрировал некую стабилизацию. В первом квартале было продано 116 522 автомобилей, что всего на 0,7% ниже продаж, чем в первом квартале 2020 года. Во втором квартале продажи начали быстро расти (+103,8%), реализовано 112 146 автомобилей. Такой скачок был обусловлен невероятно низкими объёмами продаж в 2020 году.

В третьем квартале они выросли на 16,4% (117 504 шт.), в четвертом - на 5,5% (118 571 шт.).

В целом за 2021 год было реализовано 464 743 автомобиля, что на 20,5% больше, чем в 2020 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ