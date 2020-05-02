Немецкий автомобильный рынок в 2021 году

Немецкий автомобильный рынок в прошлом году попытался оправиться от последствий пандемии 2020 года, но показал двузначное падение из-за постепенного ухудшения показателей во второй половине года.
Авторынок Германии - крупнейший и наиболее стабильный рынок в Европе, среднесрочный рост которого начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн шт. В 2019 году, несмотря на пессимизм экспертов, связанный с экономической конъюнктурой, немецкий рынок достиг уровня в 3,6 млн шт., установив таким образом новый рекорд.
С учетом сегмента LCV (в 2019 года он составил 343 тысячи шт.), рынок легких транспортных средств в Германии вырос до 3,94 млн, что является четвертым по величине показателем после Китая, США и Японии.
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. Фактически за год было реализовано 2 917 678 единиц, что на 19,1% меньше, чем в 2019 году.
Негативно начался для немецкого рынка и 2021 год. В первом квартале было продано 656 452 автомобиля (-6,4%), но во 2-м квартале реализация машин резко выросла (+44,2%) - до 734 437 автомобилей. Высокая динамика объясняется низким объёмом продаж во 2-м квартале 2020 года.
Уже в третьем квартале началось снижение продаж, они упали до 626 672 экземпляров (-24,6%), в четвертом квартале падение продолжилось (-31%; 604 571 шт).
В целом за 2021 год реализовано 2,62 млн автомобилей, что на 10,1% меньше, чем в 2019 году.
ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ
В 2021 году лидер рынка Volkswagen, потеряв в динамике 7%, все же увеличил свою долю на рынке на 0,7%. В марочном рейтинге за ним следует Mercedes (-25,7%), который потерял 1,8% доли рынка. Доля BMW выросла на 0,2%, а объемы продажи снизились на 7,7%. Audi потеряла в объемах 15%. Замыкает пятерку брендов-лидеров Opel, который сумел подняться в рейтинговой таблице на 2 места вверх и показал лучшие результаты по динамике продаж (+10,7%).
Skoda потеряла 17,3%, за ней следует Ford, который показал худшую динамику в десятке лидеров (-35%). На восьмом месте - Hyundai, продажи которого увеличились (+1,5%). Замыкают десятку лидеров Renault (-15,5%) и Seat (-19,4% продаж).
Самым продаваемым автомобилем в Германии 41-й год подряд остался Volkswagen Golf (-32,8%), реализованный в количестве 91 621 шт. Его доля на рынке - 3,8%. За ним следуют Volkswagen T-Roc (+13%, 57 424 шт.) и Volkswagen Tiguan (-8%; 55 527 шт.).
По материалам focus2move
Фото: 1zoom.ru