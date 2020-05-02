Немецкий автомобильный рынок в 2021 году

Немецкий автомобильный рынок в прошлом году попытался оправиться от последствий пандемии 2020 года, но показал двузначное падение из-за постепенного ухудшения показателей во второй половине года.

Авторынок Германии - крупнейший и наиболее стабильный рынок в Европе, среднесрочный рост которого начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн шт. В 2019 году, несмотря на пессимизм экспертов, связанный с экономической конъюнктурой, немецкий рынок достиг уровня в 3,6 млн шт., установив таким образом новый рекорд.

С учетом сегмента LCV (в 2019 года он составил 343 тысячи шт.), рынок легких транспортных средств в Германии вырос до 3,94 млн, что является четвертым по величине показателем после Китая, США и Японии.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. Фактически за год было реализовано 2 917 678 единиц, что на 19,1% меньше, чем в 2019 году.

Негативно начался для немецкого рынка и 2021 год. В первом квартале было продано 656 452 автомобиля (-6,4%), но во 2-м квартале реализация машин резко выросла (+44,2%) - до 734 437 автомобилей. Высокая динамика объясняется низким объёмом продаж во 2-м квартале 2020 года.

Уже в третьем квартале началось снижение продаж, они упали до 626 672 экземпляров (-24,6%), в четвертом квартале падение продолжилось (-31%; 604 571 шт).

В целом за 2021 год реализовано 2,62 млн автомобилей, что на 10,1% меньше, чем в 2019 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ