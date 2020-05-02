Автомобильный рынок США в 2021 году пытался оправиться от последствий пандемии 2020 года и в первом полугодии действительно продемонстрировал многообещающие результаты. Однако во втором полугодии снова началось падение.

Напомним, что после острого кризиса 2008 года, который привел к коллапсу на автомобильном рынке США, он начал долгий путь восстановления и сумел вырос с 10,5 млн (в 2010 году) до рекордного показателя в 17,5 млн (в 2016 году).

Однако смена президента и новая протекционистская политика с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов - не пошли на пользу рынку. За последние три года он умеренно снизился: до 17,23 млн - в 2017 году, до 17,34 млн - в 2018 году, к концу 2019 года было продано всего 17,02 млн автомобилей.

В 2020 году продажи машин упали из-за пандемии COVID-19. За год было продано 14 665 787 автомобилей, что соответствует снижению на 13,8% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался для авторынка США вполне позитивно. В 1 квартале было продано 3,97 млн автомобилей (+13,2%). Во 2 квартале эксперты отметили еще более впечатляющий рост продаж (+46,9% до 4,35 млн. шт.). Впрочем, такую динамику, вероятно, можно объяснить невероятно низкими объёмами во 2 квартале 2020 года.

В 3 квартале реализация автомобилей начала падать, причем, двузначными числами (-15,7%). Было реализовано 3,38 млн автомобилей. Негативная тенденция сохранилась и в 4 квартале: американцы приобрели 3,26 млн шт. (-22,2%).

В целом за 2021 год в стране продано 14,95 млн автомобилей, что на 2% больше, чем в 2019 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ