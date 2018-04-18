Автомобильный рынок Великобритании в 2021 году

Автомобильный рынок Великобритании в прошлом году пытался оправиться от пандемического падения 2020 года, но смог показать положительный результат только во 2 квартале, в то время как остальная часть года характеризовалась двузначными потерями.
Во время референдума по BREXIT в 2016 году британский авторынок находился на вершине своей славной истории. После пяти лет последовательного роста он достиг в том году рекордных за все время объемов продаж - 3,06 млн автомобилей - и стал четвертым по величине в мире.
После референдума отраслевая тенденция отразилась на британской экономике, и начался длительный спад. Автомобильный рынок падал как в 2017, так и в 2018 году, в то время как другие европейские рынки росли. В 2018 году продажи автомобилей в стране составили 2,72 млн единиц, из которых 2,36 млн - легковые автомобили. В 2019 году количество регистраций упало на самый низкий уровень за последние 5 лет - было продано 2,64 млн автомобилей.
Продолжение процессов, связанных с BREXIT, вызвало тревогу у автопроизводителей по поводу экономических перспектив в стране. Все чаще стали проявляться желающие перенести производственную деятельность из Великобритании на континент, как это сделали Honda и JLR.
В 2020 году объем продаж новых автомобилей составил 1 631 064 экземпляров, что соответствует снижению на 29,4% по сравнению с 2019 годом.
2021 год начался для рынка страны негативно. Фактически, в 1 квартале было продано всего 425 525 автомобилей, что на 12% ниже, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале рост был просто впечатляющим (+185,1%), хотя было реализовано 484 448 автомобиля. В 3 квартале реализация машин снова упала (-31,1%, 406 641 шт.). В 4 квартале падение продолжилось (-14,7%; 330 567 шт.).
В целом за 2021 год реализовано 1,65 млн автомобилей, что всего на 1% больше, чем в 2019 году.
ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ
В 2021 году новым лидером рынка стал Volkswagen (-0,3%), несмотря на небольшую потерю доли (-0,1%). За ним следует Audi (+9,4%), которая? наоборот, нарастила свою долю на рынке на 0,5%. BMW остался на третьем месте (+1%). Четвёртое место занял предыдущий лидер Ford. Его динамика оказалась худшей в группе лидеров (-23,9%). На пятом месте марочного рейтинга - Toyota (+2 строчки в рейтинговой таблице; +9,9% в объеме).
Шестое место - у Mercedes (-2 позиции в рейтинге; -11,7%). За ним следует Opel, который потерял 1 позицию в рейтинге (-4,2%). Kia, напротив, поднялась на 1 строчку вверх, увеличив продажи на 28,7%. Замыкают ТОП-10 марок-лидеров Hyundai (+4 строчки), показавший по году лучшую динамику в группе лидеров (+46,7%), и Nissan (-2 строчки; -4,8%).
Самым продаваемым автомобилем в Великобритании в 2021 году стал Opel Corsa (-14,2%; 40 914 шт.). За ним следует Tesla Model 3 (+11 мест в модельном рейтинге; +58,2%; 34 783 шт.). Ford Focus стал третьим по результатам (-1 строчка в рейтинге; -16,9%; 32 704 шт.).
По материалам focus2move
Фото: somanyhorses.ru