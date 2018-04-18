Автомобильный рынок Великобритании в 2021 году

Автомобильный рынок Великобритании в прошлом году пытался оправиться от пандемического падения 2020 года, но смог показать положительный результат только во 2 квартале, в то время как остальная часть года характеризовалась двузначными потерями.

Во время референдума по BREXIT в 2016 году британский авторынок находился на вершине своей славной истории. После пяти лет последовательного роста он достиг в том году рекордных за все время объемов продаж - 3,06 млн автомобилей - и стал четвертым по величине в мире.

После референдума отраслевая тенденция отразилась на британской экономике, и начался длительный спад. Автомобильный рынок падал как в 2017, так и в 2018 году, в то время как другие европейские рынки росли. В 2018 году продажи автомобилей в стране составили 2,72 млн единиц, из которых 2,36 млн - легковые автомобили. В 2019 году количество регистраций упало на самый низкий уровень за последние 5 лет - было продано 2,64 млн автомобилей.

Продолжение процессов, связанных с BREXIT, вызвало тревогу у автопроизводителей по поводу экономических перспектив в стране. Все чаще стали проявляться желающие перенести производственную деятельность из Великобритании на континент, как это сделали Honda и JLR.

В 2020 году объем продаж новых автомобилей составил 1 631 064 экземпляров, что соответствует снижению на 29,4% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался для рынка страны негативно. Фактически, в 1 квартале было продано всего 425 525 автомобилей, что на 12% ниже, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале рост был просто впечатляющим (+185,1%), хотя было реализовано 484 448 автомобиля. В 3 квартале реализация машин снова упала (-31,1%, 406 641 шт.). В 4 квартале падение продолжилось (-14,7%; 330 567 шт.).

В целом за 2021 год реализовано 1,65 млн автомобилей, что всего на 1% больше, чем в 2019 году.

ДИНАМИКА КВАРТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ В 2021 ГОДУ