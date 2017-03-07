Европейский авторынок в 2021 году снизился на 1,5%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2021 года снизились на 1,5% и составили 11 млн 774 тыс. 885 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат зафиксирован, несмотря на низкую базу 2020-го, и обусловлен перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства, особенно во второй половине минувшего года.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом году остается Германия, где было продано 2 млн 622 тыс. 132 машины (-10,1%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков сохраняет Франция с показателем 1 млн 659 тыс. 003 машины (+0,5%). Таким образом, положительный результат зафиксирован после падения продаж годом ранее. Третий результат показала Великобритания – 1 млн 647 тыс. 181 автомобиль (+1%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат во многом обусловлен низкой базой предыдущего года, а по отношению к «доковидному» 2019-му показатели продаж оказались на 28,7% ниже.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна осталась на четвертой строчке европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей в прошлом году составили 1 млн 536 тыс. 089 единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 457 тыс. 952 автомобилей (+5,5%). Добавим также, что авторынок Испании в прошлом году увеличился на 1% и составил 859477 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в 2021 году продал Volkswagen – 1 млн 274 тыс. 137 машин (-6,2%). На второе место вышел Peugeot с показателем 724383 автомобиля (-2,3%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 712574 машины (+10,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (682895 шт., +1,2%) и Renault (678736 шт., -17,1%).