Итальянский автомобильный рынок в 2021 году

Итальянский автомобильный рынок в прошлом году попытался оправиться от пандемического падения 2020 года и в первом полугодии действительно продемонстрировал многообещающие показатели. Но второе полугодие завершилось снова двузначным падением.

Напомним, что после больших потерь во время кризиса 2008-2011 годов, когда продажи автомобилей сократились с 2,4 до 1,4 млн единиц, итальянский авторынок в период 2012-2017 годов сумел восстановиться, достигнув количества 1,96 млн проданных автомобилей (если учитывать LCV, общий объём рынка легких транспортных средств составил 2,14 млн).

Однако, выйдя на этот уровень, рынок завершил свой рост, и в 2018 году здесь началась фаза умеренного снижения: продажи машин снизились на 2,6%. В 2019 году тренд сохранился, было продано 1,92 млн автомобилей.

В 2020 году реализация автомобилей пострадала очень сильно, так как глобальная пандемия быстро затронула Италию. Падение было настолько резким, что зафиксирован самый низкий годовой объём продаж в стране с 2014 года. За первый пандемийный год в результате продано всего 1 380 202 автомобиля (-27,8%).

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