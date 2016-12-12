Бестселлеры авторынка Латинской Америки за 2021 год | АВТОСТАТ

Бестселлеры авторынка Латинской Америки за 2021 год

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Toyota Hilux возглавила рейтинг в регионе

Относительно рейтинга самых продаваемых автомобилей Латинской Америки. В отчете собраны данные не по всем странам региона, а только по 41 стране, тем не менее, он в значительной степени отражает главные тенденции на ведущих рынках (Бразилия, Мексика и Аргентина), на которые приходится почти половина региональных продаж.

Лидерство на рынке завоевала Toyota Hilux, в 2021 году в Латинской Америке было реализовано 132 107 таких автомобилей (2,8% рынка). На втором месте - предыдущий лидер Chevrolet Onix (124 072 шт.; 2,6% рынка), на третьем - Fiat Strada (+4 позиции в рейтинге), который реализовали в количестве 115 749 шт. (2,4% рынка).

Chevrolet Onix - прежний лидер - на втором месте

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Напомним, что Chevrolet Onix продается только в этом регионе и, по версии focus2move, в 2017 году он занимал 79-е место в глобальном рейтинге самых продаваемых автомобилей. Это малолитражный автомобиль, выпущенный на рынок в 2012 году на смену Chevrolet Corsa и некоторым версиям Chevrolet Celta. Модель собирается на бразильском заводе в Граватаи (Gravataí), доступна только в версии пятидверного хэтчбека, с двумя двигателями (1 л и 1,4 л), пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Производимый седан продается под названием Prisma и распространяется только на некоторых рынках региона.

Четвертое место занимает Nissan Versa (+1 позиция в рейтинге; 111 252 шт.; 2,3% рынка), за которым следуют Volkswagen Gol (-1 позиция в рейтинге; 94 415 шт.; 2% рынка) и Fiat Argo (+5 позиций в рейтинге; 92 680 шт.; 1,9% рынка).

Hyundai Creta поднялась на 7 позиций и вошла в ТОП-10

На седьмом месте - Hyundai HB20 (-1 позиция в рейтинге; 91 148 шт.; 1,9% рынка), далее - Jeep Renegade (+4 позиции в рейтинге; 90 273 шт.; 1,9% рынка) и Hyundai Creta (+7 позиций в рейтинге; 89 378 шт.; 1,9% рынка).

Замыкает ТОП-10 рейтинга Renault Kwid, объем продаж которого составил 79 724 автомобиля (1,7% рынка).

По материалам focus2move
Фото: stavropol.autovsalone.ru, hiswai.com, allcarz.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажирейтингбестселлерchevrolethyundai cretatoyota hilux

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