Бестселлеры авторынка Латинской Америки за 2021 год

Относительно рейтинга самых продаваемых автомобилей Латинской Америки. В отчете собраны данные не по всем странам региона, а только по 41 стране, тем не менее, он в значительной степени отражает главные тенденции на ведущих рынках (Бразилия, Мексика и Аргентина), на которые приходится почти половина региональных продаж.

Лидерство на рынке завоевала Toyota Hilux, в 2021 году в Латинской Америке было реализовано 132 107 таких автомобилей (2,8% рынка). На втором месте - предыдущий лидер Chevrolet Onix (124 072 шт.; 2,6% рынка), на третьем - Fiat Strada (+4 позиции в рейтинге), который реализовали в количестве 115 749 шт. (2,4% рынка).