Российский авторынок в 2021 году остался «в плюсе»

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в декабре снизились на 19,9% до 133470 машин. По итогам всего 2021 года российский авторынок составил 1 млн 666 тыс. 780 автомобилей (+4,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечают в АЕБ, общий положительный результат обусловден низкой базой в месяцы локдауна 2020 года. А бОльшую часть прошлого года рынок показывал отрицательную динамику вследствие негативного влияния глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и т.д. Исходя из того, что все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 года, в АЕБ прогнозируют рост российского авторынка в наступившем году на 3,3% до 1 млн 722 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.
Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом году увеличились на 2% и составили 350714 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 205801 машины (+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 167331 проданный автомобиль, что на 3% выше показателя годичной давности.
Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 131552 покупателя (+2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи увеличились на 7% и составили 97941 машину. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам 2021 года также вошли Skoda (90443 шт., -4%), Volkswagen (86108 шт., -14%), ГАЗ (56468 шт., +10%), Nissan (51338 шт., -9%) и BMW (46802 шт., +10%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам 2021 года стала LADA Vesta, чья реализация увеличилась на 6% и составила 113698 автомобилей. Второе место заняла LADA Granta с показателем 111430 машин, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показала Kia Rio – 82941 проданный автомобиль (-6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 68081 экземпляр (-7%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 24% до 61061 единицы.
Внедорожники семейства LADA Niva выбрали 51242 покупателя – на 28% больше, чем годом ранее. Реализация лифтбеков Volkswagen Polo и Skoda Rapid второго поколения составила 46887 штук (-20%) и 41680 автомобилей (+59%) соответственно. Кроссовер Renault Duster был продан в количестве 41471 экземпляра, что на 31% выше показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз универсал LADA Largus с показателем 39541 реализованная машина (+7%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ДЕКАБРЬ 2021/2020 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. (LCV)< 3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
1) В связи с прекращением поставок и продаж а/м марок Chrysler и smart на российский рынок, последние а/м этих марок были проданы в 2021 году.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2021/2020 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. (LCV)< 3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
1) В связи с прекращением поставок и продаж а/м марок Chrysler и smart на российский рынок, последние а/м этих марок были проданы в 2021 году.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ДЕКАБРЬ 2021/2020 ГОДОВ И ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2021/2020 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2021/2020 ГОДОВ И ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2021/2020 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.