Авторынок Норвегии в ноябре и за 11 месяцев 2021 года

Автомобильный рынок в Норвегии сильно изменился в последние годы, благодаря решению увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов. На среднесрочную перспективу была введена политика стимулирования - с нулевыми налогами на электромобили (EV), включая НДС и конечную цену для потребителей, почти эквивалентную стоимости автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и автомобилей с альтернативными видами топлива (AFV). Результатом стала быстрая замена бензиновых автомобилей на гибриды или электробили.

К 2025 году Норвегия приняла решение прекратить использование транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. Стимулируемый необходимостью обновления, внутренний рынок рос с 2012 по 2017 год, побив пять национальных рекордов подряд. В 2018 году он начал умеренно снижаться: продан 149 991 автомобиль. В 2019 году еще меньше - 142 381 автомобиль. При этом рынок страны удерживает мировое лидерство по продажам экологически чистых автомобилей.

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, реализация автомобилей в Норвегии упала незначительно. В условиях пандемии этот авторынок оказался самым эффективным в Европе. За год реализовано 141 405 автомобилей, падение по сравнению с 2019 годом составило всего 0,7%.

2021 год начался позитивно для норвежского рынка: в 1 квартале было продано 36 309 автомобилей, что на 12,2% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили рост, они выросли до 47 621 шт. (+77,3%). 3 квартал снова принес хорошие результаты: продажи машин увеличились на 24,4% до 44 926 шт.

В октябре было продано 11 579 автомобилей (-10,6%), но в ноябре рынок снова сумел выйти "в плюс": реализовано 15 274 машины (+21,9%), а в целом с начала года продажи составили 155 709 шт. (+28,9%).

Самый большой рост объемов продаж продемонстрировала марка Тesla (+272% с начала года), она заняла 10,3% рынка. Для Volkswagen год сложился неудачно (-7,8%). Audi тоже показала падение (-3,7%).

По материалам focus2move

Фото: liveinternet.ru