Автомобильный рынок США в ноябре и за 11 месяцев 2021 года

После острого кризиса 2008 года, который привел к коллапсу на автомобильном рынке США, продажи автомобилей в стране прошли долгий путь к восстановлению и выросли с 10,5 млн (в 2010 году) до рекордного показателя в 17,5 млн (в 2016 году).

Однако смена президента и новая протекционистская политика с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов не пошли на пользу, и за последние три года рынок умеренно снизился с 17,23 млн шт. (в 2017 году) до 17,02 млн шт. (в 2019 году).

В 2020 году падение объемов продолжилось, теперь уже из-за пандемии COVID-19. За год продано всего 14 665 787 автомобилей, что на 13,8% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался для авторынка США позитивно, в 1 квартале было продано 3,97 млн автомобилей, что на 13,2% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи начали быстро расти (+46,9%) и достигли 4,35 млн единиц. Однако такая хорошая динамика достигнута исключительно из-за невероятно низких объёмов продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале реализация автомобилей начала падать, и это падение выразилось двузначным числом (-15,7%). Рынок снизился до 3,38 млн единиц. В октябре снова зафиксирована отрицательная динамика (-25,6%), продано 1,04 млн автомобилей.

В ноябре 2021 года американский рынок еще не восстановился: продано снова около 1,04 млн автомобилей (-13,3%). В целом с начала года продажи составили 13,78 млн единиц (+5,4%).

Новый лидер рынка Toyota за 11 месяцев продемонстрировала рост объемов реализации автомобилей на 8,5% и занимает 12,8% рынка, обогнав американский Ford, который потерял в объемах продаж 5,5%. Лучшую динамику показала марка Hyundai (+22% с начала года).

По материалам focus2move

Фото: w-dog.ru