Немецкий авторынок в ноябре и за 11 месяцев 2021 года

Немецкий рынок - крупнейший и наиболее стабильный из авторынок Европы, среднесрочный рост которого начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн. В 2019 году, несмотря на все пессимистичные прогнозы экономической конъюнктуры, этот рынок достиг 3,6 млн легковых автомобилей, установив новый рекорд.

С учетом сегмент LCV в 343 тысячи единиц, объемы продаж легковых транспортных средств в Германии в 2019 году составили 3,94 млн. Таким образом, немецкий авторынок занял четвертое место в мире по величине после Китая, США и Японии.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация автомобилей упала: продано 2 917 678 машин, что на 19,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался негативно для немецкого рынка: в 1 квартале продано 656 452 автомобиля, что на 6,4% ниже, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи начали расти, и этот рост выразился двузначными числами (+44,2%), объемы увеличились до 734 437 экземпляров. Однако такая динамика была обусловлена низкой базой прошлогоднего периода, 2 квартала 2020 года. В 3 квартале продажи машин быстро упали на 24,6% с 626 672 единицами. В октябре падение продолжилось (-34,9%), объемы рынка снизились до 178 683 единиц.

Таким образом, эксперты отмечают, что авторынок Германии к ноябрю все еще не восстановился. В ноябре было продано 198 258 автомобилей (-31,7%), а в целом с начала года реализация автомобилей в стране составила 2,39 млн единиц (-8,1%).

Лидер рынка Volkswagen по итогам 11 месяцев показал падение на 3,3%, его доля на рынке составила 18,8%. За ним следует BMW, который тоже ушел "в минус" (-4%). Opel - единственная марка в группе лидеров, которая сообщила о значительном росте объемов продаж (+12,6%).

По материалам focus2move

Фото: oir.mobi