Автомобильный рынок Канады в ноябре и за 11 месяцев 2021 года

После впечатляющей серии из 8 последовательных лет роста канадский рынок легковых автомобилей в 2017 году преодолел рубеж в 2 млн единиц, достигнув рекордного показателя за все время и войдя в ТОП-10 крупнейших мировых автомобильных рынков.

Однако такой выдающийся уровень не удалось сохранить. Уже в 2019 году объемы продаж упали на 3,7%, и рынок вступил в фазу умеренного снижения. Это подтвердили результаты 2018 года, когда реализация автомобилей снизилась на 2,2%.

В 2020 году авторынок в стране продолжил падение, теперь уже из-за пандемии COVID-19. Было реализовано 1 656 775 автомобилей, что соответствует снижению на 14,2% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался позитивно для канадского рынка: в 1 квартале продано 379 135 единиц, что на 15,4% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале объемы реализации автомобилей стали быстро расти (+53,4%) и достигли 468 795 экземпляров. Такую динамику эксперты объясняют низкими объемами продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале продажи продолжили падение, теперь они снизились уже в двузначном выражении (- 11,7%), до 443 167 автомобилей. В октябре падение продолжилось (-21,4%), реализовано 128 419 автомобилей.

В ноябре автомобильный рынок Канады все еще не восстановился и снова упал (-16,8%), продано 110 448 экземпляров. А в целом за 11 месяцев объемы реализации составили 1,53 млн автомобилей (+6,8%).

Лидер рынка Ford с начала года показал снижение объемов всего на 0,1%, он занимает 14% рынка. За ним следует Toyota (+5,6%). Nissan показал лучшие результаты в группе лидеров, увеличив продажи на 20,1%.

По материалам focus2move

Фото: twitter.com