Автомобильный рынок Японии в ноябре и за 11 месяцев 2021 года

Японский авторынок - третий по величине рынок в мире, годовой объём которого в последнее десятилетие колебался между 4,9 и 5,5 млн автомобилей, а в 2019 году объём продаж составил 5,2 млн шт.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали: за год было продано 4 598 610 машин, что меньше на 11,6% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался для этого авторынка вполне позитивно: в 1 квартале японцы приобрели 1 429 744 автомобилей, что на 4,2% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи начали демонстрировать еще более успешную динамику, они увеличились на 23,8% до 1,03 млн шт. Такой рост зафиксирован из-за невероятно низких объемов реализации машин во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале продажи начали падать, причем в двузначном выражении (-14,8%), реализовано 1,02 млн автомобилей. В октябре падение продолжилось (-31,3%), за месяц продано 279 341 автомобилей.

В ноябре автомобильный рынок все еще не восстановился и продолжил падать. В ноябре было продано 352 455 автомобилей (-14,4%), а в целом с начала года реализовано 4,1 млн шт. (-2,5%).

Лидер рынка Toyota с начала года потеряла 1,5% в объеме продаж и занимает 32% рынка. За нею следует Suzuki, которая тоже ушла "в минус" (-2,8%). Mitsubishi - единственная марка в группе лидеров, которая показала неплохой рост (+15,4%).

По материалам focus2move

Фото: hdwallpaperim.com