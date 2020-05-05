Европейский авторынок в ноябре 2021 года снизился на 18%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября снизились на 17,5% и составили 864119 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за ноябрь с 1993 года. При этом отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 824 тыс. 670 единиц (+0,8%).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 198258 машин (-31,7%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет вторую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей, без учета Mercedes-Benz и BMW, в ноябре составили 125466 единиц (-20,4%).

Третий результат показала Франция – 121994 автомобиля, что на 3,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Великобритания с показателем 115706 реализованных машин (+1,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев падения, что обусловлено низкой базой прошлого года – в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в ноябре 2020-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин.

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия, чьи дилеры снизили реализацию на 24,6% до 104478 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в ноябре сократился на 12,3% и составил 66399 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), из-за дефицита автомобилей на сегодняшний день у дилеров сформировался лист ожидания из более 100 тыс. клиентов, которые смогут совершить покупку уже в следующем году.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в ноябре продал Volkswagen – 77655 машин (-36,5%). Второе место занял с показателем Renault 53959 автомобилей (-21,3%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 52681 машину (-20,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (52541 шт., -24,9%) и Toyota (51950 шт., -9,3%).