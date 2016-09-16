Авторынок Аргентины в ноябре и за 11 месяцев 2021 года

В последние десятилетия аргентинский рынок имел яркую волатильность: внезапные падения сменялись резкими подъемами. Последний рекорд был установлен в 2013 году - 923 тысячи автомобилей. Далее последовало падение продаж до 630 тысяч (в 2015 году), затем начался период восстановления.

Быстрому восстановлению способствовала реализация нового "национального плана" в области автомобилестроения, поддержанного премьер-министром, под названием "План на миллион". Проект был направлен на удвоение занятости в секторе за 5 лет, что спровоцировало бурный рост экспорта и внутреннего спроса. Избрание нового правительства Макри, хотя и изменило экономическую политику, дало новые ожидания и очередной импульс для авторынка, который начал расти. В результате в 2017 году рынок сумел показать хороший результат - 892 739 машин(+29,8%).

Но в последующие три года результаты снова разочаровали экспертов, так как продажи автомобилей снизились на 11,5% в 2018 году, а в 2019 году на спрос повлиял огромный экономический кризис. В итоге реализация новых автомобилей оказалась ниже полумиллиона единиц, и это были худшие показатели последних 15 лет. В 2020 году на рынок оказала большое влияние пандемия COVID-19, затронувшая все секторы экономики. По итогам 2020 года было продано всего 338 945 автомобилей, что на 22,7% меньше, чем в предыдущем году.

2021 год начался для аргентинского рынка вполне позитивно. В 1 квартале куплено 116 170 автомобилей, что на 29,6% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили расти (+49,3%), реализовано 92 014 машин. Результаты 3 квартала фактически остались на уровне прошлогодних: продажи составили 95 186 автомобилей (-0,2%). В октябре было куплено 27 513 машин (-26%). В ноябре аргентинский авторынок все еще не восстановился и продолжил падение, выраженное двузначным числом: за месяц продано 28 360 автомобилей (-17,9%). Но в целом с начала года продажи машин в стране показали положительную динамику: +12,8% до 359 243 единиц.

Лидер рынка, Toyota, с начала года продемонстрировал рост объемов на 70,7%. Таким образом, японской марке принадлежит доля рынка в 20,3%. За ней следует Volkswagen (-0,3%). Самое резкое падение в группе лидеров - у Chevrolet (-22,2%).

По материалам focus2move

Фото: kayak.ru