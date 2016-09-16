Автомобильный рынок ЮАР в октябре и за 10 месяцев 2021 года

Автомобильный рынок представляет собой один из наиболее актуальных секторов экономики для ЮАР.

В стране базируется несколько заводов, производящих автомобили не только для внутреннего рынка, но и для других стран Африки и мира. Однако в последние годы экономика страны испытывала трудности, и все промышленные сектора пострадали, в том числе автомобильный. Спрос на новые автомобили в течение многих лет рос очень медленно.

Отечественный рынок легковых автомобилей достиг рекордного объема в 2013 году - около 615 тысяч единиц. После этого пика продажи начали снижаться и в 2019 году достигли самого низкого показателя последних девяти лет. При этом количество реализованных автомобилей превысило полмиллиона.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи значительно снизились. За год они составили всего 380 449 единиц (-23,3% по сравнению с 2019 годом).

2021 год для южноафриканского рынка начался стабильно - в 1 квартале было реализовано 116 522 единицы, что на 0,7% меньше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи начали быстро расти (+103,8% до 112 146 шт.), что обусловлено невероятно низкой сравнительной базой. В 3 квартале объем рынка увеличился на 16,4% до 117 504 единиц.

Автомобильный рынок ЮАР в октябре 2021 года замедлился. Тогда было продано 41 035 единиц (-0,4%), а в целом с начала года реализация составила 387 207 единиц (+23,1%). По сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще ниже на 17% (по отношению к октябрю 2019 года).

Лидер рынка, Toyota, с начала года нарастила продажи на 36,5% и имеет долю в 24,1%. Далее следует Volkswagen, который увеличил реализацию на 17%. Haval сообщил о наиболее впечатляющих показателях - его продажи выросли на 162,1% по сравнению с прошлым годом.

По материалам focus2move

Фото: zenith-africa.ru