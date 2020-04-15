Британский авторынок в октябре и за 10 месяцев 2021 года

Автомобильный рынок Великобритании сильно пострадал в 2020 году, поскольку глобальная пандемия оказала огромное влияние на покупку машин. Падение было настолько резким, что зафиксирован самый низкий с 1992 года (!) объем продаж автомобилей в стране.

В 2016 году - в год референдума по BREXIT - британский авторынок находился на подъеме. После пяти лет последовательного роста он достиг в этом году рекордного показателя (3,06 млн единиц) и сумел стать четвертым по величине в мире.

Но потом, после выхода из ЕС, начался длительный спад. Рынок падал как в 2017-м, так и в 2018 году, в то время как другие европейские рынки продолжали расти. В 2018 году продажи машин в стране составили всего 2,72 млн, из которых 2,36 млн приходилось на легковые автомобили. В 2019 году количество регистраций машин в Великобритании упало на самый низкий уровень за последние 5 лет (до 2,64 млн шт.).

Процесс BREXIT вызвал тревогу по поводу экономических перспектив в стране и это оказало глубокое влияние на автомобильную промышленность и авторынок. Возникли опасения по поводу дальнейшего переноса автопроизводителями производственной деятельности из Великобритании на континент, как это сделали Honda и JLR.

В 2020 году (в том числе и из-за пандемии) объем продаж автомобилей составил всего 1 631 064 единицы, что на 29,4% меньше, чем в 2019 году.

2021 год тоже начался негативно для рынка Великобритании: в 1 квартале реализовано всего 425 525 автомобилей, т.е. на 12% меньше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи показали высокий рост (+185,1%), но это произошло исключительно из-за низкой базы аналогичного периода в 2020 году. В этом квартале жители Великобритании купили всего 484 448 автомобиля. В 3 квартале продажи машин продолжили падать, это падение выразилось двузначными числами (-31,1%), а реализовано было 406 641 шт.

В октябре британский авторынок продолжил падать в двузначном выражении - продано 106 265 автомобилей (-24,6%), а в целом с начала года - 1,42 млн штук (+2,8%). Несмотря на положительную динамику по итогам 10 месяцев, рынок все еще ниже на 25,8% по сравнению с уровнем, который был на данный период в 2019 году.

ТОП-10 марок возглавил Volkswagen (+6,3% с начала года; 7,5% рынка). Лучшую динамику в десятке лидеров продемонстрировал Hyundai (+39,3%). Единственным брендом в группе лидеров, который по итогам 10 месяцев ушел в минус, оказался Ford (-18,9%).

По материалам focus2move

Фото: phonoteka.org