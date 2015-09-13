Автомобильный рынок Индии в октябре и за 10 месяцев 2021 года

В настоящее время автомобильный рынок Индии занимает пятое место в мире, но очень близок к тому, чтобы опередить Германию и занять четвертую строчку.

После пяти лет непрерывного энергичного роста, в 2018 году индийский рынок легковых автомобилей достиг последнего рекорда в 3,38 млн продаж, несмотря на введение в середине года нового "Национального автомобильного плана", заблокировавшего рост. В 2019 году рынок в стране затормозил, упав на 7,4% до 3,11 млн штук.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи автомобилей снова упали. Объем их реализации составил 2,47 млн единиц, что на 16,5% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался позитивно для индийского рынка: в 1 квартале продано 932 479 автомобилей, что на 44,5% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи начали стремительно расти (+320,3%), при этом было реализовано только 645 132 автомобиля. Феноменальный рост объясняется невероятно низким объемом продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале 2021 года рост рынка сильно замеделился (+2,1% до 739 521 шт.).

В октябре 2021 года автомобильный рынок Индии снова упал и остался на 9,3% ниже допандемического уровня (октябрь 2019 года). За октябрь продано 260 067 автомобилей (-22,1%), а в целом с начала года реализовано 2,58 млн экземпляров (+37,7%).

Лидер рынка, Maruti, продемонстрировал рост на 20,9%, он занимает 43,8% от общего объема продаж. Далее следует Hyundai, который увеличила реализацию на 31,2%. Лучшую динамику в группе лидеров продемонстрировала Tata (+120,1% с начала года).

По материалам focus2move

Фото: medium.com