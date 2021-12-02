Автомобильный рынок Японии в октябре и за 10 месяцев 2021 года

Это третий по величине рынок в мире, годовой объем которого колебался в последнее десятилетие между 4,9 млн и 5,5 млн единиц, а в 2019 году составил 5,2 млн единиц.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. Фактически они составили 4 598 610 автомобилей, что соответствует снижению на 11,6% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался позитивно для японского рынка. Так, в 1 квартале было продано 1 429 744 машины, что на 4,2% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи начали быстро расти - на 23,8% до 1,03 млн единиц (из-за невероятно низких объемов во 2 квартале 2020 года). В 3 квартале они уже начали падать (-14,8% до 1,02 млн шт.).

Автомобильный рынок Японии в октябре 2021 года продолжил снижаться в двузначном выражении. В этом месяце был реализован 279 341 автомобиль (-31,3%), а с начала года продажи составили 3,76 млн единиц (-1,3%). По сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще ниже на 11,3% (по сравнению с октябрем 2019 года).

Лидер рынка - Toyota - увеличила продажи всего на 0,3% с начала года и заняла долю в 32%. Далее следует Suzuki, которая потеряла в продажах 1,8%. Mitsubishi - единственная марка, которая значительно нарастила объемы реализации (+16%).

По материалам focus2move

Фото: davailaowai.ru