Автомобильный рынок Пакистана в октябре и за 10 месяцев 2021 года

В 2010-2014 гг. пакистанский авторынок был крайне нестабильным. В 2013 году зафиксировано резкое падение, в последующие годы начался рост. В 2017 году этот рост был поддержан устойчивым внутренним спросом, объемы продаж автомобилей достигли 247 330 шт. (+18,3%). За этим последовал рекорд 2018 года - 264 442 шт. (+6,9%).

Однако в 2019 году рынок рухнул из-за введения налога, который отразился на импорте новых автомобилей в страну. В результате за год в Пакистане было куплено всего 192 814 автомобилей, что на 27,1% меньше, чем в предыдущем году.

В 2020 году продажи упали из-за пандемии COVID-19. За год реализовано 127 939 автомобилей, что на 33,6% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался для авторынка страны вполне позитивно. В 1 квартале было продано 56 031 автомобиль (+73,3% по сравнению с 1 кварталом 2020 года). Во 2 квартале динамика роста выразилась даже трехзначным показателем (+249%). Реализовано 47 812 автомобилей - в основном из-за невероятно низких объемов во 2 квартале 2020 года.

В 3 квартале продажи автомобилей продолжили быстро расти (+84,3%), объем рынка составил 70 615 экземпляров. В октябре продано 21 486 шт. (+48,7%), а в целом с начала года реализовано 195 944 автомобиля (+98,3%). По сравнению с допандемическим уровнем продажи выросли на 77,3%.

Лидер рынка Suzuki за десять месяцев увеличила продажи на 121,2%, ее доля на рынке составила 50,5%. Второй по объемам продаж была Toyota, которая нарастила продажи на 80,4%. Самую высокую динамику в группе лидеров продемонстрировал Hyundai, реализация автомобилей которого выросла на 720,5%.

По материалам focus2move

Фото: maps.spravka-region.ru