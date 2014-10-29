Авторынок Новой Зеландии в октябре и за 10 месяцев 2021 года

Местный рынок удвоился в период с 2012 по 2017 год. Действительно, объем продаж автомобилей вырос со 100 000 единиц в 2012 году до 206 000 в 2017-м, установив рекорд продаж.

Однако в 2018 году общий годовой объем резко снизился (-21,6%): было продано всего 162 056 машин, за которыми последовало падение на 4,7% в 2019 году (до 154 482 шт.). Объем продаж за весь 2020 год составил 119 609 штук, что на 22,6% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался позитивно для рынка Новой Зеландии. Так, в 1 квартале было продано 41 876 автомобилей, что на 27,5% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи выросли на 105,2% до 42 820 единиц. В 3 квартале они увеличились "лишь" на 13,7% до 38 388 единиц.

Автомобильный рынок в октябре 2021 года продолжил расти двузначными цифрами. В октябре было продано 14 036 машин (+18,2%), а сначала года продажи составили 137 120 единиц (+38%). По сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще ниже (-6,2% по отношению к октябрю 2019 года).

Toyota осталась лидером и сообщила о росте продаж на 38,4% с начала года, удерживая долю рынка в 15,3%. Далее следует Mitsubishi, которая увеличила продажи на 142,1%, что является лучшим показателем в десятке лидеров. Honda сообщила о самом медленном росте, увеличив продажи "всего" на 11,3%.

По материалам focus2move

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