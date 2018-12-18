Автомобильный рынок Туниса в октябре и за 10 месяцев 2021 года

В последнее десятилетие местный рынок был довольно динамичен. В период 2014 - 2017 гг. он последовательно устанавливал рекорды продаж. После рекордных 63 678 единиц, проданных в 2017 году, продажи автомобилей рынок резко упали в 2018-м, пострадав от экономического кризиса (-16,9% до 52 935 шт.).

В 2019 году негативный тренд не был преодолен. Общий объем авторынка составил 50 275 машин, что на 16,9% меньше, чем в предыдущем году. В первую очередь это было связано с падением сегмента LCV, в то время как реализация легковых машин показала умеренный рост.

Продажи в 2020 году практически не пострадали от пандемии COVID-19. За год было реализовано 50 825 автомобилей, что даже на 1,1% превысило показатели 2019-ого.

2021 год для тунисского рынка начался позитивно. Так, в 1 квартале было продано 14 095 автомобилей, что на 23,8% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале объемы реализации машин продолжили расти (+87,3% до 15 099 шт.). В 3 квартале они увеличились на 26,8% до 17 318 экземпляров.

Но в октябре автомобильный рынок Туниса снова начал падать. За месяц было продано 4 611 машин (-8,3%), а в целом с начала года - 51 123 автомобиля (+34%). Интересно, что по сравнению с допандемическим уровнем продажи в октябре 2021 года выросли на 12,7% по отношению к октябрю 2019 года.

В рейтинге марок Hyundai остался на вершине, имея рост +89,7% с начала года и удерживая долю рынка в 11,2%. Далее следует Kia, которая увеличила продажи на 30,4%. Isuzu - единственная марка среди лидеров, ушедшая "в минус" (-29,6%).

По материалам focus2move

Фото: tutu.ru