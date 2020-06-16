Автомобильный рынок Южной Кореи в октябре и за 10 месяцев 2021 года

Южнокорейский авторынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до недавнего (в 2012 году) соглашения о свободной торговле с ЕС. Появление новых конкурентов способствовало росту рынка в эти годы, и в течение трех лет (с 2014 по 2016 гг.) был установлен рекорд продаж, который составил 1,83 млн единиц.

26 марта 2017 года США и Южная Корея договорились пересмотреть свое двустороннее соглашение о свободной торговле, которое должно было улучшить доступ США к автомобильному рынку Кореи. Отрасль получила содействие в росте доли импортных автомобилей, как правило, люксовых брендов. В 2017 - 2018 гг. рынок оставался стабильным - на уровне около 1,8 млн единиц. В 2019 году он незначительно снизился до 1,77 млн шт.

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году продажи автомобилей в стране выросли. Они составили 1 874 630 автомобилей, что на 5,9% больше по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался позитивно для южнокорейского рынка. Так, в 1 квартале было продано 431 505 машин, что на 11,3% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи начали падать в двузначном выражении: реализовано 470 336 единиц (-12,6%). В 3 квартале они тоже упали - на 14,4% до 388 460 автомобилей.

Южнокорейский автомобильный рынок в октябре 2021 года продолжил падение. В этом месяце было реализовано 125 188 автомобилей (-21,6%), а в целом с начала года продажи составили 1,42 млн единиц (-8%). По сравнению с допандемическим уровнем, рынок в октябре все еще ниже на 20,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Hyundai остался на вершине рейтинга марок, при этом демонстрируя снижение продаж на 12,5% с начала года. Он занимает 34,4% рынка. А вот Genesis сообщил о лучшем росте продаж, увеличив их на 29,6%.

По материалам focus2move

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