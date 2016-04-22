Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте SUV на август 2021 года | АВТОСТАТ

Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте SUV на август 2021 года

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Toyota RAV4 всё также возглавляет рейтинг

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)
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Самым продаваемым внедорожником в мире в январе-августе 2021 года остается Toyota RAV4, реализованный в количестве 707 229 экземпляров (доля рынка 3,3%), модель лидирует с большим отрывом от конкурентов.

Многие эксперты называют RAV4 первым спортивным внедорожником, продаваемый по всему миру, он был выпущен в Японии и Европе в 1994 году. При этом почему-то всегда забывают про LADA Niva, которая выпускается с 1977 года (прим. переводчика).

На втором месте в рейтинге самых продаваемых внедорожников мира находится Honda CR-V  (527 854  шт.; доля 2,4%). За нею следует Volkswagen Tiguan (381 982 шт.; доля 1,8%). Tiguan выпускается с 2007 года, но в лидеры мирового рынка вышел только с момента появления второго поколения в 2016 году.

На четвертом месте - Hyundai Tucson (373 594 шт.), на пятом - Toyota Highlander (+5 позиций в рейтинговой таблице; 373 594 шт.). На шестом месте - Kia Sportage (-1 позиция в рейтинге; 273 346 шт.). Далее следуют Mazda CX-5 (267 575 шт.) и Haval H6 (+6 позиций в рейтинге; 250 262 шт.).

Toyota Highlander поднялась в рейтинге на 5 строк до 5 места

Nissan Rogue подскочил на 11 строк рейтинга до 9 места

На девятом месте - Nissan Rogue (+11 позиций в рейтинге; 240 239 шт.), а замыкает ТОП-10 Nissan Qashqai (-2 позиции в рейтинге; с 226 756 шт.).

По материалам focus2move
Фото: newcarsmodelz.com, autonxt.net, cars.com

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажиsuvбестселлермировой рейтингhonda cr-vtoyota rav4volkswagen tiguan

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