Авторынок Словении в сентябре и за 9 месяцев 2021 года

После кризиса 2009 года авторынок в Словении восстановился достаточно быстро, и внутренние продажи в период 2013-2018 гг. непрерывно росли. В 2018 году в стране было реализовано 74 578 легковых автомобилей (+5,1% по сравнению с предыдущим годом). В 2019 году объемы незначительно снизиись, завершив 6-летнюю серию ежегодного роста: продано 71 203 автомобиля (-4,5%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи автомобилей упали до 53 694 экземпляров (-24,6%).

2021 год начался позитивно для словенского авторынка, в 1 квартале был продан 16 291 автомобиль, что на 12,3% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи немного замедлились, а зафиксированный рост на 9% до 14 718 шт. эксперты объясняют низкими объемами реализации автомобилей во 2 квартале 2020 года.

В июле было продано 4 426 шт. (-31,2%), в августе - 3 529 шт. (-19%). В сентябре продано 4 127 автомобилей (-7,1%), а в целом с начала года реализовано 43 091 шт. (-0,3%). По сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще значительно ниже: в сентябре 2021 года - на 22,5% ниже, чем до пандемии (в сентябре 2019 года).

Volkswagen остался лидером словенского рынка, его продажи с начала года выросли на 8,3%, ему удалось оставить за собой долю рынка в 16,9%. Лучшую динамику в десятке лидеров продемонстрировала Skoda (+9,4%).

По материалам focus2move

Фото: fotobrodilki.livejournal.com