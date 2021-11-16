Авторынок Франции в сентябре и за 9 месяцев 2021 года

Французский рынок находился в состоянии роста с 2015 года. Активная политика правительства Макрона способствовала росту доверия потребителей. Уровень продаж легковых автомобилей, достигнутый в 2019 году, был лучшим в стране за десятилетие: за год реализовано 2,21 млн автомобилей, что на 1,9 % больше, чем в 2018 году.

На продажи в 2020 году сильно повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все сектора экономики. За первый «ковидный» год во Франции было реализовано 1 650 197 автомобилей – то есть, почти на четверть меньше (-25,5%), чем в 2019 году. Как сообщает Focus2Move, начало 2021 года было вполне позитивным: в 1 квартале объем реализации новых автомобилей достиг 364 685 экземпляров, что на 21,1 % больше, чем в 1 квартале 2020 года.

Во втором квартале быстрый рост продаж продолжился, реализация машин выросла на 37 % до 480 976 шт. Но в июле продано 115 713 автомобилей (-35,3 %), в августе - 88 066 шт. (-15%). В сентябре 2021 года рынок Франции продолжал падение, за месяц реализовано 133 835 автомобилей (-20,5 %).

В целом за девять месяцев на французском авторынке продано 1,3 млн экземпляров, что на 8 % больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Несмотря на положительную динамику, эксперты считают, что французский авторынок еще не восстановился до уровня, который был до пандемии: в сравнении с сентябрем 2019 года продажи пока «в минусе» (- 22,8 %).

По итогам девяти месяцев лидером рейтинге по объемам реализации остался Peugeot, продемонстрировавший рост на 2,9 %, марка удерживает 17,3 % доли рынка. За Peugeot следует Renault, продажи которой упали на 9,6 %. Лучшие результаты по динамике в десятке лидеров показал Volkswagen (+32,9%).

Фото: Focus2Move