Автомобильный рынок Канады в сентябре 2021 года

После впечатляющей серии из 8 лет последовательного роста канадский рынок легких транспортных средств в 2017 году преодолел рубеж в 2 млн единиц, достигнув рекордного показателя за все время и войдя в ТОП-10 крупнейших мировых автомобильных рынков.

Однако такой выдающийся уровень не сохранился, можно сказать, что он вступил в фазу умеренного снижения: в 2018 году он показал снижение на 2,2%, в 2019 году - на 3,7%. В 2020 году продажи автомобилей упали еще больше, из-за пандемии COVID-19. За год продано 1 656 775 автомобилей, что соответствует снижению на 14,2% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался для канадского авторынка вполне позитивно: в 1 квартале продано 379 135 автомобилей, что на 15,4% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале рост продаж продолжился (+53,4%), объем реализованных автомобилей дошел до 468 795 экземпляров. Однако, эксперты считают, что высокая динамика обусловлена низким объёмом продаж во 2 квартале 2020 года.

В июле продан 153 081 автомобиль (-11%), в августе - снижение сотставило 9,4% (до 146 164 шт). В сентябре падение в двузначном выражении на канадском авторынке продолжилось, его объяем все еще ниже, чем до пандемии на 14,1%. В сентябре продано 143 922 автомобиля (-14,7%), но по итогам девяти месяцев динамика положительная (+13,6%; 1,29 млн шт.).

Ford остаётся лидером рынка, но с начала года демонстрирует отрицательную динамику (-3%). Марка занимает 13,8% рынка. За ним следует Toyota (+ 37,9%, и это лучшая динамика в группе лидеров). Худшие результаты в десятке лидеров - у RAM (-14,3%).

По материалам focus2move

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