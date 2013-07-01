Автомобильный рынок Германии в сентябре 2021 года

Германия - крупнейший и наиболее стабильный автомобильный рынок в Европе, среднесрочный рост которого начался в 2010 году. Тогда продажи легковых автомобилей составляли 2,91 млн. шт. В 2019 году, несмотря на все пессимистичные прогнозы экономической конъюнктуры, немецкий авторынок сумел достичь объема продаж легковых автомобилей в 3,6 млн шт., установив новый рекорд.

С учетом сегмента LCV (343 тыс. шт.), объем рынка легких транспортных средств в Германии составил 3,94 млн. шт. Такой результат является четвертым по величине после Китая, США и Японии.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи автомобилей в стране упали до 2 917 678 экземпляров, что на 19,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался негативно для немецкого рынка: в 1 квартале продано 656 452 автомобиля, что на 6,4% ниже, чем в 1 квартале 2020 года.

Во 2 квартале начался рост, причем сразу в двузначном выражении - реализовано 734 437 автомобилей (+44,2%). Такой рост эксперты объясняют низкими объемами во 2 квартале 2020 года.

В июле продано 236 393 автомобиля (-24,9%), в августе - 193 307 шт. (-23%). В сентябре немецкий авторынок продолжил падение, в стране удалось продать всего 196 972 автомобиля (-25,7%), а в целом с начала года реализовано 2,02 млн шт. (-1,2%). По сравнению с допандемическим уровнем рынок в Германии еще не восстановился, он на 19,2% ниже, чем был в сентябре 2019 года.

По материалам focus2move

Фото: drive2.ru