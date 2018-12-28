Автомобильный рынок США в сентябре 2021 года

После острого кризиса 2008 года, который привел к коллапсу на автомобильном рынке США, в 2011 году рынок начал восстанавливаться и вырос с 10,5 млн (в 2010 году) до рекордного показателя за все время в 17,5 млн (в 2016 году).

Однако смена президента и новая протекционистская политика с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов не пошли на пользу рынку. За последние три года рынок умеренно снижался: до 17,23 млн в 2017 году, до 17,34 млн в 2018 году, а к концу 2019 года его объем продаж автомобилей составил 17,02 млн экземпляров.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация машин упала. Объем продаж по итогам года составил 14 665 787 автомобилей, что соответствует снижению на 13,8% по сравнению с 2019 годом.

2021 год для рынка США начался позитивно: в 1 квартале продано 3,97 млн автомобилей, что на 13,2% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале был продемонстрирован быстрый рост - до 4,35 млн шт. (+46,9%), однако эксперты считают, что такая динамика - исключительно из-за невероятно низких объемов продаж во 2 квартале 2020 года.

В июле продано 1,19 млн автомобилей (+11,2%), в августе - 1,06 млн шт. (-15,6%).

В сентябре рынок США продолжил снижаться, его показатель упал до 1,09 млн единиц (-20,1%), а в целом с начала года реализовано 11,69 млн шт. (+11,7%). По сравнению с допандемическим уровнем, рынок все еще недостаточно вырос: его объемы на 14,4% ниже, чем до пандемии.

Новый лидер рынка - Toyota - с начала года продемонстрировала рост на 19,9% и имеет долю в 13%. На втором месте - американский Ford, который фактически стал единственной маркой, показавшей падение (-7%). А лучшая динамика - у корейского бренда Hyundai (+30,6% с начала года).

По материалам focus2move

Фото: vipstory.net