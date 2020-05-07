Европейский авторынок в сентябре упал на 25%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября снизились на 25,2% и составили 972723 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за сентябрь с 1995 года. При этом отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам девяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 9 млн 161 тыс. 918 единиц (+6,9%).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 215312 машин (-34,4%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 196972 машины (-25,7%). Третий результат показала Франция – 133820 автомобилей, что на 20,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

Далее идет Италия с показателем 105175 реализованных машин (-32,7%). Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в сентябре сократился на 15,7% и составил 59641 машину.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в сентябре продал Volkswagen – 91147 машин (-28%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 60387 автомобилей (-18,5%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 58731 машину (-30,1%). Замыкают пятерку лидеров BMW (57118 шт., -16,8%) и Kia (56090 шт., +56,2%).