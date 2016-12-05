Авторынок Чехии в августе 2021 года

На авторынке Чехии в 2010 - 2017 гг. эксперты наблюдали только рост: за это время продажи выросли со 167 тысяч до рекордного показателя в 271 тысячу автомобилей, чему способствовали быстроразвивающаяся экономика и растущий внутренний потребительский спрос. После 2017 года рынок в стране показал умеренное снижение: в 2018 году реализовано 261 437 автомобилей, в 2019 - 249 915.

В 2020 году рынок показал уже гораздо большее снижение - из-за пандемии COVID-19. За год реализовано 202 971 автомобиль, что ниже на 18,8% по сравнению с 2019 годом.

2021 год для чешского рынка год продемонстрировал некую стабильность: в 1 квартале продано 49 534 автомобиля, что на 1,3% ниже, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале снова начался рост (+41,1%).

В июле объем продаж составил 18 405 автомобилей (-6,9% по сравнению прошлогодним июлем). Но в августе ситуация на рынке немного улучшилась (16 449 шт.; -1%). В целом же с начала года в Чехии реализовано 147 661 автомобиль (+12,4%) По сравнению с объемами, бывшими до пандемии, рынок все еще ниже на 34,3% по сравнению с январем - августом 2019 года.

По материалам focus2move

Фото: АВТОСТАТ