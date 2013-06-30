Авторынок Финляндии в августе 2021 года

Финский авторынок пока так и не смог достичь своего докризисного уровня (2008 года). С 2013 года на рынке наблюдалось небольшое, но стабильное восстановление, которое достигло пика в 2018 году (120 066 автомобилей), благодаря введению системы стимулирования за сдачу старого автомобиля в размере до 2500 евро. Однако, после завершения программы стимулирования, в 2019 году рынок тут же снизился до 114 169 автомобилей (-4,9%).

В 2020 году продажи в стране резко упали из-за пандемии COVID-19: реализовано всего 96 403 автомобиля (-15,6%).

2021 год тоже начался для финского авторынка с негативной статистики: в 1 квартале было продано 27 416 автомобилей, что на 1,4% ниже результата в 1 квартале 2020 года.

Во 2 квартале продажи машин в стране начали расти, было реализовано 27 727 единиц (+50,5%). Однако этот высокий рост в большей степени обусловлен низким уровнем продаж во 2 квартале 2020 года, чем реальным восстановлением.

В июле продано 7 175 автомобилей (-19% по сравнению с июлем прошлого года). В августе авторынок Финляндии показал уже меньшее падение (7 595 шт.; -8%), а в целом с начала года реализовано 69 913 автомобилей, что на 10,3% больше продаж по сравнению с 2020 годом. Однако рынок все еще ниже на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то есть, ниже своего допандемического уровня.

По материалам focus2move

Фото: soymotor.com