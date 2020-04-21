Автомобильный рынок Ирана в августе 2021 года

После восстановления иранского авторынка, о котором сообщалось в период с 2014 по 2017 годы (тогда продажи удвоились и достигли 1,3 млн единиц в год), с 2018 года продажи автомобилей в стране начали падать.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Ирана, в 2018 году реализовано леговых автомобилей (местное производство и импорт) - 1 194 505 экземпляров (-23,1%). А в 2019 году, когда импорт остановился, тенденция к падению рынка еще более усилилась. Зафиксировано огромное падение продаж: за год реализовано всего 750 867 автомобилей, что на 37,1% меньше результата предыдущего года.

На этом фоне в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, рынок сумел вырасти на 8,7%. За год было реализовано 816 497 автомобилей.

2021 год начался для иранского рынка не слишком позитивно. За 1 квартал года было продано всего 236 061 автомобилей (-2%). Во 2 квартале продажи начали расти и выросли на 14,5%. Всего за 2 квартал в стране реализовано 204 900 автомобилей. Поэтому эксперты отметили, что высокая динамика в большей степени обусловлена не реальным ростом, а низкими объемами сравнительного периода.

В июле 2021 года продано 93 130 автомобилей, что на 2,8% больше продаж по сравнению с уровнем прошлого года. Но в августе рынок снова упал в двузначном выражении, его уровень остался на 31,6% ниже, чем был до пандемии. В августе продан 56 081 автомобиль (-26,3%), а всего с начала года реализовано 590 172 экземпляров (+0,6%). По сравнению с уровнем, предшествовавшим пандемии (аналогичный период 2019 года), рынок все еще ниже на 31,6%.

Новый лидер иранского авторынка - Peugeot - по результатам продаж с начала года продемонстрировал рост на 25,5%, марка заняла 45,4% доли рынка. Далее следует Saipa, которая ушла в "минус" (-17,2%). Самый впечатляющий рост показал Renault (+95,3%).

По материалам focus2move

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