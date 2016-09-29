Автомобильный рынок Нигерии в августе 2021 года

До 2014 года рынок новых автомобилей в Нигерии рос стабильно, в результате достигнув рекордных 57 тысяч экземпляров. В конце того же года в стране был разработан "План развития автомобильной промышленности Нигерии", похожий на бразильский вариант развития, в котором правительство вместо того, чтобы "приглашать" автопроизводителей открывать сборку автомобилей попыталось "заставить" их выбирать и "назначать" местные предприятия, желающие стать "частью производителя".

В два последующих года правительство выпустило почти 30 лицензий, но вместо ожидаемого роста внутренний рынок в 2017 году рухнул до 11 743 экземпляров - из-за глубокого экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть и низкого внутреннего спроса.

В 2018 году рынок начал восстанавливаться, при этом объемы продаж автомобилей составили всего 20% от показателя 2014 года. Тем не менее, продажи машин выросли до 19 545 штук. Первая группа автопроизводителей начала открывать небольшие местные производства для поставок автомобилей на внутренний рынок. Однако в 2019 году нигерийский автомобильный рынок вновь столкнулся с трудностями. Продажи машин снова упали на 40,3% до 11 663 экземпляров, что стало вторым худшим результатом за последнее десятилетие.

В 2020 году успех от скромного роста экономики в стране был нивелирован совокупными последствиями строгих мер социального дистанцирования и ограничениями на поездки из-за COVID-19, свое влияние оказало и падение цен на нефть на международном рынке. Объем продаж автомобилей в 2020 году значительно снизился и составил 7 451 шт., что на 36,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год тоже начался негативно для нигерийского рынка: в 1 квартале реализовано всего 2 600 автомобилей, что на 32,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Во 2 квартале продажи машин начали расти, увеличившись сразу на 331,7% до 2 750 экземпляров.

В июле продано 950 автомобилей (+36,9%) и в августе этот рост продолжился: за месяц реализовано 900 машин (+44%). В целом же с начала года продажи автомобилей в стране составили 7 250 единиц (+25,2%). Таким образом, эксперты сочли возможным объявить, что по сравнению с допандемическим уровнем авторынок в Нигерии восстановился чрезвычайно эффективно: продажи выросли на 62,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По материалам focus2move

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