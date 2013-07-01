Автомобильный рынок Боливии в августе 2021 года

В 2018 году автомобильный рынок Боливии был вполне стабилен. Однако после введения новых ограничений на уровень выбросов импортных автомобилей его продажи выросли всего на 4% по сравнению с 2017 годом. Так завершилась рекордная серия роста, который продолжался 12 лет подряд.

По сравнению с рекордом 20216 года продажи автомобилей снизились почти на 20%. В 2018 году рынок остался стабильным, зафиксировавшись на уровне 34 тысяч автомобилей. Это время эксперты характеризуют как период сильной конкурентной борьбой за долю рынка среди всех игроков (более 180), распределенных по стране.

В 2019 году период стабильности закончился: авторынок упал. За год реализовано 29 884 автомобиля (-20,7%). В следующем, 2020 году, из-за пандемии COVID-19 объем рынка автомобилей составил 24 537 штук, что на 17,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

2021 год для боливийского авторынка начался вполне позитивно: в 1 квартале было продано 8 126 транспортных средств, что на 33% больше продаж по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи показали еще более высокий рост. Было реализовано 8 898 автомобилей. Из-за невероятно низкого объема продаж, зарегистрированного во 2 квартале 2020 года, динамика показала 123,3%.

В июле продано 2 950 машин, что было на 40,5% больше прошлогодних продаж, тоже из-за низких объемов реализации в 2020 году.

В августе этот рост продолжился и даже превысил допандемический уровень (если сравнить показатели августа 2021 года с августом 2019 года). В последний месяц лета продано 3 150 автомобиля (+70,4%), а в целом с начала года в стране реализовано 23 124 экземпляра (+64,7%).

По материалам focus2move

Фото: fishki.net