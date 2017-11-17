Авторынок Эфиопии в августе 2021 года

Автомобильный рынок Эфиопии в последние годы оживился благодаря наличию нескольких небольших местных сборочных производств, построенных китайскими BYD, FAW, Lifan, Sinotruck и Geely, а также японской Toyota и, начиная с 2017 года, корейской Kia.

Несмотря на положительную экономическую конъюнктуру последних лет, авторынок в стране уменьшился с почти 4 тысяч (в 2015 году) до 2 034 экземпляров (в 2018-м).

В 2019 году он (включая HCV) снова сократился, что стало шестым годом падения подряд. За год реализовано всего 1 935 автомобилей, что на 4,9% меньше, чем в предыдущем году.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи снова снизились - до 1 351 шт. (-29,7% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался довольно позитивно: в 1 квартале было продано 363 автомобиля, что на 10,3% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале объемы реализации продолжили расти (+29,5%). Всего во 2 квартале в стране куплено 373 машины. В июле реализовано 130 автомобилей (+2,4%).

В августе 2021 года авторынок снова немного просел (120 шт.;- 4%). В целом же с начала года продажи автомобилей в Эфиопии составили 986 штук что на 13,5% больше по сравнению с 8 месяцами 2020 года. Несмотря на положительную динамику, рынок все еще ниже, чем до пандемии (-27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

По материалам focus2move

Фото: zen.yandex.ru