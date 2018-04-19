Автомобильный рынок Аргентины в августе 2021 года

В последнее десятилетие аргентинский авторынок демонстрировал высокую волатильность, которая выражалась во внезапных падениях, за которыми следовали резкие подъёмы. В 2013 году был установлен текущий рекорд в 923 тысячи проданных автомобилей, но в 2015 году их число упало до 630 тысяч. Затем началось восстанавление рынка.

Быстрый подъем продаж был обусловлен реализацией нового Национального плана по автомобилестроению, который поддерживался премьер-министром - "План на миллион", направленный на удвоение за 5 лет занятости в секторе, бурного роста экспорта и внутреннего спроса. Избрание правительства Макри, хотя и изменило экономическую политику, дало новые ожидания, а затем и импульс всему сектору, который рос как в 2016-м, так и в 2017-м. В 2017 году рынок показал второй лучший результат за всю свою историю - 892 739 автомобилей (+29,8%).

Однако, последующие три года принесли разочарование. В 2018 году продажи упали на 11,5%, а в 2019-м огромный экономический кризис оказал влияние на покупку новых автомобилей, и авторынок падал в течение всего года, завершившись итоговым показателем ниже полумиллиона единиц, что можно назвать худшим показателем за последние 15 лет. В 2020 году на продажи сильно повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все секторы экономики. За год реализовано всего 338 945 автомобилей, что на 22,7% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался вполне позитивно. В 1 квартале было куплено 116 170 автомобилей, что на 29,6% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили расти - реализовано 92 014 машин (+49,3%). В июле аргентинцы купили 32 338 автомобилей (+7%).

В августе 2021 года авторынок продолжил медленно расти: куплено 31 167 машин (+2,5%). В целом с начала года продано 271 689 автомобилей, что на 28,2% больше, чем в 2020 году. По сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще не восстановился, показатели ниже на 22,1%, чем по итогам января - августа 2019 года.

По материалам focus2move

Фото: olympics.nbcsports.com