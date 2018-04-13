Белорусский автомобильный рынок в августе 2021 года

Авторынок в Белоруссии сильно зависит от российского авторынка с точки зрения поставок новых автомобилей, как по официальным, так и по неофициальным каналам дистрибуции. После кризиса 2010 года, когда продажи автомобилей в стране упали до 12 899 экземпляров, белорусский авторынок в период с 2013 по 2017 годы сумел восстановиться до уровня 25 000- 30 000 шт.

Улучшение экономических условий в сочетании с резким сокращением серого рынка привело к официальной регистрации почти всех новых транспортных средств, что привело к рекорду за все время как в 2017, так и в 2018 году, когда было продано 54 549 автомобилей. В 2019 году рынок в стране продолжил расти, несмотря на то, что экономическая ситуация оказалась ниже ожиданий. За год реализовано 65 099 автомобилей, что на 23,8% выше, чем в предыдущем году.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи машин значительно снизились. За весь год было куплено 53 535 автомобилей, что на 17,8% меньше по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался тоже с негативных для рынка показателей. В 1 квартале было продано всего 10 008 единиц, что ниже на 39,3% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Однако во 2 квартале начался рост: реализовано 12 059 автомобилей (+12,8%). Но в июле продажи снова ушли "в минус": продано 4 064 шт. (-6,4%).

В августе рынок Беларуси продолжил сокращаться: реализовано 3 900 автомобилей (-8,9%), а в целом с начала года продажи составили 30 031 шт., что на 16,1% меньше по сравнению с 2020 годом. Однако, если сравнивать эти цифры с допандемическим уровнем, эксперты утверждают, что можно говорить о состановлении рынка, так как общее число проданных автомобилей на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В группе лидеров первое место занял Renault, единственный в десятке продемонстрировавший по итогам января-августа положительную динамику (+95,5%) и удерживающий 34,1% рынка. За ним следует LADA (-30,4%). Худшие показатели среди лижеров - у Kia и Toyota (-43,3%.

По материалам focus2move

Фото: sergiev.ru